Documentaire

Pierre Brouwers a parcouru Honshu, la plus grande des îles du Japon, pour une découverte approfondie du « pays du soleil levant ».Des villes comme Kyoto et Hiroshima sont fascinantes par leur histoire. Partout, les traditions sont très soigneusement préservées, notamment en ce qui concerne les festivals. Mais aujourd’hui, les robots ont largement remplacé les ouvriers sur les chaînes de montage des voitures et les jeunes générations s’imprègnent des innovations du XXIe siècle. La population, l’une des plus denses au monde, trouve son équilibre dans les mots sagesse et harmonie.Sans oublier le mot clé, le zen.

Au cœur de la Corée du Sud, le village de Nagan, transformé en forteresse au 17ème siècle pour se protéger des pirates japonais, est l’un des rares à avoir conservé son intégrité architecturale.

Avec ses maisons aux toits de chaume entretenues grâce à des techniques traditionnelles, Nagan semble figé dans le temps, notamment lorsque résonnent les notes du Kayakeum, un instrument de musique coréen. Les activités anciennes y ont repris vie : lavandières, teinture avec des fleurs locales, forge et jeux traditionnels.

Découvrir Nagan, c’est plonger dans les coutumes et le passé de la Corée, offrant une immersion authentique dans une époque où tradition et savoir-faire artisanal régnaient en maîtres.

Avec cette mise à jour de son film « Quand un dragon s’éveille », Pierre Brouwers démontre que le Vietnam est bien sorti de son sommeil, et rivalise désormais avec les pays qui donnent le ton au développement de l’Asie du Sud-Est.

De la baie d’Along à Diên Biên Phu et de la Cochinchine au Tonkin, le réalisateur nous dévoile non seulement les plus somptueux paysages, mais aussi les richesses humaines et économiques de l’ancienne Indochine. Dense et passionnant, ce documentaire exceptionnel dresse, à travers géographie, traditions religieuses, culture, histoire, une synthèse unique des multiples facettes du Vietnam actuel.

Ce documentaire explore la richesse culturelle et naturelle de la Malaisie, un pays réparti entre la péninsule malaise et l’île de Bornéo.

De la capitale Kuala Lumpur à la ville administrative de Putrajaya, en passant par les grottes sacrées de Batu et la ville historique de Malacca, le film met en lumière les influences multiples qui ont façonné ce pays. Il s’attarde également sur les traditions locales, les marchés animés et les vestiges coloniaux, tout en soulignant l’importance économique du caoutchouc et de l’huile de palme. La côte orientale, avec ses îles coralliennes et ses plages préservées, offre un contraste saisissant avec les centres urbains dynamiques comme Johor Bahru.

Le documentaire célèbre la diversité culturelle et religieuse de la Malaisie, où cohabitent harmonieusement différentes communautés, et montre comment le pays tire parti de ses ressources naturelles tout en respectant ses traditions ancestrales.

Les rayons laser fusent vers les étoiles, prolongeant les angles des gratte-ciel sertis de néon. Sur la baie, les lourdes voiles d’une jonque reflètent les éclats de couleurs, tandis que le sillage du Star ferry ondule les stries lumineuses. Fascinant. Pierre Brouwers nous éblouit, tout au long du documentaire, par la force de ses images et la passion avec laquelle il a exploré une ville dont l’ambition est d’être une référence pour l’Asie.