Documentaire



Paris, Séverine et Olivier se préparent à embarquer pour Las Vegas pour se marier.

La nuit, hôtels et casinos rivalisent de lumière pour attirer les touristes sur la principale avenue de la Las Vegas. Cet oasis de lumière bâti en plein milieu du désert il y a un siècle, est devenu le temple de la nuit, des casinos, des machines à sous, et de l’extravagance. En soirée de nombreux spectacles ont lieu, comme un spectacle consacré aux Beatles, par le Cirque du soleil, auquel prend part Sandrine, danseuse d’origine corse qui nous emmène dans les coulisses de ce spectacle. Le poker est aussi au centre de la ville. ElkY, joueur de poker français, est venu pour participer à un tournoi dont l’entrée est fixée à 25 000 $.