Documentaire

Le pays des “Mille et une nuits” est le berceau d’un éventail de pratiques artisanales, de savoir-faire traditionnels et ses habitants célèbrent leur pays avec passion et humilité, entre modernité et respect de leur identité. À Oman, les femmes brodent des vêtements très élaborés et conçoivent les plus beaux tatouages naturels à la main au henné. Un aperçu des traditions artisanales séculaires transmises de génération en génération, mais uniquement entre femmes. Documentaire d’Alexandre Mostras.