Conférence

Après des études à l’École des beaux-arts de Québec, Alain part vers le Lac Saint-Jean, où il enseigne les arts et y entreprend une démarche comme peintre et muraliste. Il se joint bientôt à de jeunes artistes engagés en art actuel dans le but de faire une meilleure promotion de l’art contemporain. Il s’engagera enfin dans une pratique d’art en collectif et en contexte réel. Il forme avec Jocelyn Maltais le duo d’artistes Interaction Qui, œuvrant sur la place publique et infiltrant aussi les milieux éducatif et communautaire. Bientôt débutera le projet Événement-Ouananiche, œuvre qui participe à la vie de la communauté sur les plans politique, éducatif, environnemental et social. Depuis près de 30 ans donc, et avec le même complice, il va à la rencontre des gens dans leur milieu, leur proposant de participer à une œuvre collective. Leur démarche porte sur l’ancrage identitaire territorial où la communauté s’inscrit comme acteur principal de leur travail.