La conférence met en lumière les affinités entre l’œuvre de Miles Hyman et le cinéma d’Hitchcock, en explorant les influences du film noir américain et de la peinture : des Nabis à Edward Hopper.
La conférence met en lumière les affinités entre l’œuvre de Miles Hyman et le cinéma d’Hitchcock, en explorant les influences du film noir américain et de la peinture : des Nabis à Edward Hopper.
En 1513, la présence conjointe de Michel-Ange, Raphaël et Léonard de Vinci dans la Ville éternelle marque l’apogée de...
L’art peut-il contenir le temps qui passe ? On Kawara est né au Japon en 1933 à l’aube de...
Charles Gleyre incarne une figure singulière de la peinture du XIXe siècle, oscillant entre l’ardeur du romantisme et la...
A travers l’exemple magistral de La Grèce sur les ruines de Missolonghi, cette conférence se propose d’évoquer les enjeux...
« La poésie est comme la peinture » : c’est par ce vers du poète latin Horace que s’élabore...
On connaît Géricault pour ses peintures de chevaux transis par la foudre, pour ses portraits d’enfants les plus troublants...
Dans le vaste panthéon de l’histoire de l’art, peu de noms résonnent avec autant d’élégance et de mystère que...
Istanbul, Beyrouth, Bagdad, Le Caire. Dès la fin du XIXème siècle, pour se former aux nouvelles techniques de création,...
Comment recomposer une peinture en débris ? Cela dépend du mode employé pour recueillir les morceaux mais aussi du sujet....
La poya en patois, cela signifie la montée. Cette montée à l’alpage, événement annuel dans le monde paysan de...
La série extraordinaire de sanguines de Fragonard depuis la Villa d’Este à Tivoli a été considérée comme l’une de...
Pierre Bonnard, un artiste mélancolique, discret et solitaire. Un coloriste surdoué, qui a puisé dans son quotidien et dans...
Des conservateurs et conservatrices nous ouvrent les portes de leurs prestigieux musées et nous invitent à une visite privée....
Qui est Banksy ? Si nous n’avons évidemment aucune certitude sur l’identité de cet artiste mondialement célèbre (mais inconnu),...
Avec Jean-Claude Carrière pour guide, un vertigineux voyage à travers l’oeuvre et la vie du peintre Francisco de Goya...
Peintre du plus célèbre des portraits du Roi-Soleil, Hyacinthe Rigaud demeure dans les esprits comme l’un des maîtres du...
Pierre Soulages fut une légende de l’art contemporain, il est décédé le 26 octobre 2022 à l’âge de 102...
Sa Naissance de Vénus, son Printemps et ses Vierges à l’enfant comptent parmi les tableaux les plus célèbres au...
Salvador Dalí, figure incontournable du surréalisme, a marqué l’histoire de l’art avec un motif devenu mythique : les montres...
Sa vie brève (vers 1571-1610) est un roman. Parce que le Caravage fut bagarreur, meurtrier lors d’un duel, puis...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site