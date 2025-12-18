Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les maîtres de Rome – Michel-Ange, Raphaël et Léonard de Vinci En 1513, la présence conjointe de Michel-Ange, Raphaël et Léonard de Vinci dans la Ville éternelle marque l’apogée de...

Podcast On Kawara – Maître du temps L’art peut-il contenir le temps qui passe ? On Kawara est né au Japon en 1933 à l’aube de...

Conférence Charles Gleyre, le romantique repenti Charles Gleyre incarne une figure singulière de la peinture du XIXe siècle, oscillant entre l’ardeur du romantisme et la...

Conférence Zito Eleutheria ! Eugène Delacroix un philhellène romantique A travers l’exemple magistral de La Grèce sur les ruines de Missolonghi, cette conférence se propose d’évoquer les enjeux...

Conférence Peinture et poésie: un dialogue entre les arts « La poésie est comme la peinture » : c’est par ce vers du poète latin Horace que s’élabore...

Conférence Géricault, généalogie de la peinture On connaît Géricault pour ses peintures de chevaux transis par la foudre, pour ses portraits d’enfants les plus troublants...

Article Botticelli, l’icône artistique de la Renaissance Dans le vaste panthéon de l’histoire de l’art, peu de noms résonnent avec autant d’élégance et de mystère que...

Documentaire D’Istanbul au Caire, mille manières d’être moderne Istanbul, Beyrouth, Bagdad, Le Caire. Dès la fin du XIXème siècle, pour se former aux nouvelles techniques de création,...

Conférence Recomposer et restituer des peintures fragmentaires Comment recomposer une peinture en débris ? Cela dépend du mode employé pour recueillir les morceaux mais aussi du sujet....

Conférence Médium et plaisir : Fragonard à Tivoli La série extraordinaire de sanguines de Fragonard depuis la Villa d’Este à Tivoli a été considérée comme l’une de...

Documentaire Bonnard, faire vivre la peinture Pierre Bonnard, un artiste mélancolique, discret et solitaire. Un coloriste surdoué, qui a puisé dans son quotidien et dans...

Documentaire Seul.e au musée | Visitez des musées prestigieux depuis chez vous Des conservateurs et conservatrices nous ouvrent les portes de leurs prestigieux musées et nous invitent à une visite privée....

Podcast Banksy, l’illustre inconnu – Épisode 3 Qui est Banksy ? Si nous n’avons évidemment aucune certitude sur l’identité de cet artiste mondialement célèbre (mais inconnu),...

Documentaire Francisco de Goya : le sommeil de la raison Avec Jean-Claude Carrière pour guide, un vertigineux voyage à travers l’oeuvre et la vie du peintre Francisco de Goya...

Conférence Hyacinthe Rigaud, au service de Sa Majesté Peintre du plus célèbre des portraits du Roi-Soleil, Hyacinthe Rigaud demeure dans les esprits comme l’un des maîtres du...

Documentaire Pierre Soulages Pierre Soulages fut une légende de l’art contemporain, il est décédé le 26 octobre 2022 à l’âge de 102...

Documentaire Botticelli Sa Naissance de Vénus, son Printemps et ses Vierges à l’enfant comptent parmi les tableaux les plus célèbres au...

Podcast Pourquoi Salvador Dalí a-t-il peint des montres molles ? Salvador Dalí, figure incontournable du surréalisme, a marqué l’histoire de l’art avec un motif devenu mythique : les montres...