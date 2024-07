Documentaire



Ce carnivore agressif, qui mesure jusqu’à 25 centimètres, sait se montrer discret quand il s’agit d’approcher ses proies. La scolopendre géante d’Australie est une créature fascinante qui intrigue autant qu’elle effraie. Connu sous le nom scientifique de Cormocephalus rubriceps, ce myriapode colossal est l’un des plus grands centipèdes au monde, atteignant parfois une longueur impressionnante de 30 centimètres. Originaire des régions côtières et des forêts humides de l’est de l’Australie, ce prédateur redoutable se distingue par sa couleur brun-rougeâtre et sa constitution robuste.

Arborant une série impressionnante de 21 paires de pattes, la scolopendre géante possède un corps segmenté qui semble serpentiner avec agilité sur le sol forestier. Chaque segment du corps est pourvu de paires de pattes qui varient en taille, les premières paires étant les plus longues et les plus robustes, idéales pour capturer et maîtriser sa proie. Son régime alimentaire carnivore est principalement composé d’insectes, de petits invertébrés et parfois même de petits vertébrés comme les lézards et les souris.

Bien que sa morsure soit rarement fatale pour l’homme, elle est redoutablement douloureuse en raison des griffes venimeuses qu’elle utilise pour immobiliser ses proies. Le venin de la scolopendre géante contient des toxines puissantes qui agissent sur le système nerveux, provoquant une douleur intense et locale chez les victimes. Heureusement, les rencontres avec ces créatures sont relativement rares, car elles préfèrent les habitats obscurs et humides où elles peuvent chasser discrètement.

En termes de reproduction, la scolopendre géante est ovipare, ce qui signifie qu’elle pond des œufs plutôt que de donner naissance à des jeunes vivants. Les femelles déposent leurs œufs dans des crevasses ou des zones protégées, où elles les surveillent jusqu’à l’éclosion. Les jeunes centipèdes naissent déjà munis de leurs pattes et commencent immédiatement à chasser pour se nourrir et à se développer jusqu’à atteindre leur taille adulte.