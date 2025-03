Documentaire

Vincent travaille dans un secteur lié à l’organisation de la coupe d’Europe de football 2012. À cause de sa mutation, lui, sa femme et leurs trois enfants doivent quitter la France pour la Pologne pendant un an et demi. Sa femme, Estelle, n’est pas vraiment enthousiasmée par ce déménagement, car il lui est difficile de s’adapter à ce nouveau pays, surtout qu’aucun membre de la famille ne parle ni ne comprend le polonais. Un documentaire de Maria Roche Productions.