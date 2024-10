Documentaire



Décembre 1989. Le régime de Ceausescu s’effondre. Le monde découvre, stupéfait, l’étendue de la dictature. Parmi les images qui heurtent les consciences, les centaines de milliers d’enfants enfermés et maltraités dans les orphelinats. Marion est l’une de ces orphelines, une enfant du diable, comme elle le dit elle-même, adoptée par un couple français à l’âge de 6 ans. A 37 ans, elle vient de mettre au monde son premier enfant ; un moment clé qui la renvoie à sa propre histoire, elle qui fut abandonnée le jour de sa naissance.

Entre 1966 et 1989, la Roumanie de Nicolae Ceausescu mène une politique ultra-nataliste d’une violence inouïe. Il s’agissait, dans l’esprit du tyran communiste, de doubler la population de la Roumanie et d’asseoir la primauté de l’État sur la famille. Interdiction de l’avortement, contraception proscrite avant le quatrième enfant, taxation des couples sans enfants… Les effets sont immédiats et un slogan restera à jamais gravé dans la mémoire collective des Roumains : « Faites des enfants, l’État s’en occupera ». Pendant des années, la voix et le visage du dictateur étaient partout : le père de la Nation. Un seul père pour des milliers d’enfants abandonnés par des familles démunies. En 1970, le Parlement roumain vote une loi instituant l’abandon d’enfants en politique nationale. Et ce sont plus de 100 000 gamins qui sont passés par les orphelinats de la dictature. La Roumanie est ainsi devenue tristement célèbre pour ses orphelinats, les casa de copii (maisons d’enfants).25 ans plus tard, le pays peine toujours à cicatriser les blessures.

Avec la photographe Élisabeth Blanchet, auteure d’un travail sur les orphelins de Ceausescu, Marion veut retourner sur les traces de son passé. Nous la suivons dans sa quête, au cours d’un road-movie à travers la Roumanie, alors que le pays s’apprête à célébrer en 2014 le 25ème anniversaire de la chute du dictateur.

Un film de Ursula Wernly Fergui

© 2015, Licenced by Lukarn