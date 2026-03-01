Documentaire

Le nazisme est né après la Première Guerre mondiale, avec Hitler à sa tête et le Parti national socialiste comme principal mouvement de l’extrême droite allemande. La montée du fascisme en Europe est favorisée par la crise économique des années 30, et en 1933 Hitler devient chancelier du Reich légalement. Le régime nazi met en place un régime totalitaire, réprime les opposants, supprime les libertés publiques et établit le Parti national socialiste comme parti unique. Les SS, dirigés par Himmler, prennent le contrôle de la police allemande et menent la répression contre les démocrates. L’antisémitisme est un fondement majeur du nazisme, et dès leur arrivée au pouvoir, les nazis excluent progressivement les Juifs de la société. Les camps de concentration sont instaurés pour enfermer les opposants politiques et les « Cas sociaux ». Les camps deviennent également une main d’œuvre gratuite pour l’économie du Reich. En 1942, les nazis mettent en place la « solution finale » pour exterminer les Juifs d’Europe, avec l’ouverture de camps d’extermination en Pologne. Les Alliés libèrent les camps de concentration à partir de 1944, révélant la barbarie nazie.