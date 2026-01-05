La licorne est partout – sur les vêtements, les cahiers, les mugs. Véritable produit dérivé, avec ses paillettes et sa crinière arc-en-ciel, elle inspire plutôt la douceur. Mais au Moyen Âge, on la croyait violente et indomptable… et surtout bien réelle. Les explications de l’historien médiéviste Emanuele Arioli.