Conférence Les roches sédimentaires, socle des sociétés humaines Des premiers silex taillés du Paléolithique à la construction des villes médiévales, les roches sédimentaires ont accompagné l’histoire de...

Podcast C’est quoi ça, shrinkflation ? Pratique commerciale douteuse, la « shrinkflation » consiste à réduire le poids des produits, tout en les vendant au même prix,...

Article L’invention de l’électricité : un tournant majeur de l’humanité L’électricité est sans doute la force la plus omniprésente et la plus invisible qui régit notre quotidien moderne, agissant...

Podcast Le feu pour se réchauffer : une histoire ancestrale Des « grands hivers » qui paralysaient les sociétés de la fin du Moyen Âge à la fascination contemporaine pour le...

Podcast Sonia Pierre, une militante pour les Haïtiens de République Dominicaine Sonia Pierre, figure emblématique et fervente militante des droits humains, a marqué l’histoire par son engagement inébranlable en faveur...

Conférence L’Allemagne, une puissance coloniale méconnue L’Allemagne n’est jamais la première puissance coloniale à laquelle on pense, et pourtant elle a pleinement participé à partir...

Documentaire Est-il vrai que l’enfance est une invention des Temps modernes ? Les enfants ont toujours été traités différemment des adultes, selon la recherche historique. Au Moyen Âge et au début...

Documentaire Garry Kasparov, rebelle sur l’échiquier Le documentaire explore la vie et la carrière de Garry Kasparov, l’un des plus grands joueurs d’échecs de tous...

Documentaire Îles Marquises : l’histoire des tatouages polynésiens Karl Von Den Steinen (1855-1929) est médecin-psychiatre. Mais c’est dans ses nombreux travaux sur les cultures indiennes du centre...

Documentaire L’incroyable saga des Rothschild : le pouvoir d’un nom L’incroyable saga d’une dynastie familiale, de la City de Londres aux vignes du Médoc, qui pour la première fois...

Article Les mystères des lignes de Nazca Les lignes de Nazca, ces incroyables géoglyphes tracés dans le désert aride du Pérou, sont des témoins muets d’une...

Podcast Les grands diplomates qui ont changé le monde Ils ont pour nom Vergennes et Pitt, Talleyrand et Metternich, Molotov ou Kissinger… Dès l’époque moderne, ces hommes d’élite...

Podcast Qui étaient les druides ? Depuis la Renaissance, nous avons une image biaisée des druides : alors que les humanistes redécouvraient l’Antiquité gréco-romaine, le...

Conférence Femmes oubliées, récits retrouvés : repenser l’histoire au prisme du genre Longtemps oubliées dans les récits historiques, les femmes ont été invisibilisées par les chercheur·es. Réduites à leur rôle dans...

Documentaire Les couleurs perdues d’Aubusson Les scientifiques étudient des tapisseries composées de fils de soie, de laine, colorés par des substances naturelles il y...

Documentaire Paris-Berlin, destins croisés – Face à face (1870-1921) 18 janvier 1871. L’Empire allemand est proclamé dans la galerie des Glaces de Versailles. Cet épisode raconte la mutation...