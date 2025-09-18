« Tsar de toutes les Russies » est le titre que se donnent les souverains russes depuis Ivan le Terrible (XVIe siècle), même si le titre d’empereur a été préféré par Pierre le Grand (XVIIe siècle). Que signifie ce pluriel ? Que nous dit-il sur la mentalité politique de la Russie et plus généralement sur son histoire ? L’évènement fondateur de la Russie date de 862. Les habitants Novgorod, en proie à l’anarchie et aux conflits, auraient fait appel au peuple varègue pour les gouverner. Comment est née la Russie à partir de cet immense territoire morcelé en plusieurs entités ? Quelle unité et quelle identité pour cette mosaïque géographique de peuples, de religions, de civilisations ?Comment écrire l’histoire de ce pays souvent décrit comme incompréhensible et fascinant ? L’État fort est-il nécessaire pour échapper au chaos ?