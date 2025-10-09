Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Désobéissance civile : la résistance sans la violence De Gandhi à Martin Luther King, des Femen à Greenpeace, la désobéissance civile est un moyen de lutte largement...

Podcast Alexandra David-Néel, l’aventure chevillée au corps Fabrice d’Almeida revient sur le parcours et la vie de l’exploratrice française Alexandra David-Néel. Une aventurière inspirante aux multiples...

Podcast La Bretagne, une histoire mondiale C’est l’histoire d’une région française dont la renommée dépasse les frontières nationales. C’est l’histoire d’un peuple venu d’ailleurs, d’une...

Podcast La carte de Cassini : un trésor cartographique du XVIIIe siècle à l’ère numérique La carte de Cassini, première représentation détaillée du royaume de France établie en 1744, est une prouesse scientifique et...

Documentaire Ordures, mafia et corruption : l’autre visage de New York Sous ses tours de verre, New York cache une histoire faite d’ordures, de corruption et d’ingéniosité. New York a...

Documentaire Paris et ses déchets : 1000 ans de lutte contre les ordures Ce documentaire retrace l’histoire oubliée mais fascinante de la gestion des déchets à Paris, depuis le Moyen Âge jusqu’aux...

Documentaire Abramovitch : le chouchou de Poutine Roman Abramovich : de l’orphelinat soviétique aux yachts de luxe, de Chelsea aux couloirs du Kremlin. Oligarque discret, mais...

Documentaire Propagande : l’art de vendre des mensonges Des statues édifiées à sa propre gloire par Alexandre le Grand jusqu’à l’absurdité inquiétante des fake news, un large...

Podcast De Pierre le Grand à Hitler, le mystère du cabinet d’ambre Notre histoire de trésor se déroule en Pologne dans la forêt de Mamerki, une région de bouleaux, de lacs...

Documentaire Le fouet, une jouissance coupable « Qui aime bien, châtie bien », a-t-on coutume de dire. Faire l’histoire de la discipline et du droit de punir...

Documentaire Histoire de l’aviation – La conquête du ciel, le temps des pionniers « Il y a une telle liberté dans l’air… Je suis comme un magicien concoctant des formules magiques. » Charles Lindbergh....

Conférence Champs Libres à… François Schuiten Depuis son invention, le train a profondément modifié nos paysages, nos modes de vie, nos villes, et cette révolution...

Documentaire Paris, la ville à remonter le temps Paris… comme vous ne l’avez jamais vu! Découvrez l’histoire de Paris à travers les événements, les hommes et les...

Documentaire Les Trésors des Archives nationales Méconnues du grand public, alors qu’elles sont ouvertes à tous, les Archives nationales recèlent les plus précieux trésors de...

Documentaire Les dessous de la construction du canal de Suez du début à la fin Il s’agit d’un projet de construction majeur, visant à doubler la largeur du canal de Suez et à approfondir...

Documentaire L’histoire des pompiers en Nouvelle-Calédonie L’histoire du service incendie de Nouméa débute en 1869 avec l’organisation initiale des secours par le gouverneur Guillain, qui...

Article Du sang pour les dieux Le film Apocalypto de Mel Gibson a relancé une vieille controverse autour des sacrifices humains pratiqués en Amérique centrale,...