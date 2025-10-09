Parée de landes sauvages, de falaises escarpées et d’une mer tantôt calme tantôt rugissante, la Bretagne incarne l’âme celtique de l’Europe occidentale. Située à l’extrémité nord-ouest de la France, cette région ne se contente pas d’un statut administratif : elle revendique une identité profondément enracinée dans l’histoire, la langue et les traditions d’un peuple qui n’a jamais cessé de cultiver sa différence. La Bretagne est bien plus qu’une région française : elle est une nation culturelle, un bastion de l’héritage celtique européen.