Documentaire

Nimbée d’une aura de prestige et de mystère, la Légion étrangère est redoutée des ennemis de la France et parfois enviée par ses alliés. Son mode de fonctionnement est unique : elle recrute des hommes venus du monde entier pour servir la France, un pays qui n’est pas le leur. Les légionnaires apprennent à se battre, à vivre ensemble, à faire corps. Qui sont ces hommes et qu’est-ce qui les anime ? Nos reporters ont partagé le quotidien d’une compagnie de la Légion en opération au Mali. « Legio Patria Nostra » (La Légion est notre patrie). Telle est la devise de la Légion étrangère française. Ses membres viennent du monde entier : Europe, Afrique, Asie ou encore Amérique. En France, ils sont 8 900, issus de 140 nationalités différentes. Un recrutement unique dans le monde. Un documentaire de Fanny Allard et Claire Paccalin.