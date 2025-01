Documentaire

Gravir les montagnes jusqu’à 3000 mètres d’altitude, franchir un glacier et même une frontière : voilà à quoi ressemble la transhumance pour le berger Markus. Chaque année au printemps, lui et ses compagnons quittent l’Italie et le Tyrol du Sud pour l’Autriche avec leurs 1400 moutons et reviennent à l’automne. Comme ses ancêtres, Markus passe l’été avec ses bêtes sur l’alpage.

Disponible jusqu’au 27/12/2025