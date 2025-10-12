On ne parle jamais autant de traditions et de patrimoine qu’en temps de crise. Une façon sans doute de...
Chaude, gourmande, vanillée : les arômes qu’exhale la fève Tonka ont fait d’elle un produit de choix pour l’industrie...
‘Vivre sans toit’, s’attache à ceux qui ont perdu leur toit et n’habitent plus chez eux, ils sont plus...
Chaque année en France, environ 500 bébés sont secoués par l’adulte qui en a la charge. 10 à 20...
Plus de 400.000 Américains se sont offerts des mégacaravanes, dans lesquelles ils sillonnent le pays à l’année, toutes amarres...
Ce documentaire raconte l’histoire d’une confrontation sur l’échiquier d’un combat qui, dans chacun de ses mouvements, dessine le portrait...
Après la mort de George Floyd, et alors que les manifestations « Black Lives Matter » trouvent un écho dans le...
En Europe, le business de l’éthique a le vent en poupe : L’année dernière, il a généré plus de...
La police en France est sous pression : 47695 manifestations pour la seule année 2019, 2448 manifestants et 1797...
1 Autrichienne sur 5 a déjà été frappé par son compagnon. Un chiffre dans la moyenne de l’Europe de...
En fait, la « culture girly » n’est qu’une gigantesque opération de marketing destinée à faire vendre des poupées,...
Enquête pour découvrir les réseaux du dictateur Kim Jong-Un : en Suisse, pour rencontrer les camarades et les professeurs...
Depuis le mois d’août dernier, dix-neuf puits de pétrole ont été incendiés par les djihadistes de l’État Islamique pour...
10 avril 2012 : les touaregs du Mouvement National de Libération de l’Azawad déclarent unilatéralement l’indépendance d’un territoire grand...
En 2010, l’Argentine fête le bicentenaire de son indépendance. Mais la fête ne sera pas complète, tant le sentiment...
À Mogok, dans le nord de la Birmanie, mercenaires et villageois creusent la roche, inlassablement, à la recherche de...
Ouragans, éruptions volcaniques, tremblements de terre, tornades, inondations… Ce film réalisé par Morad Aït-Habbouche souligne la fragilité et la...
Revenu à la pointe de la tendance depuis quelques années, le cuir s’est démocratisé avec des prix de plus...
Permis du monde nous fait vivre les journées trépidantes de moniteurs d’auto-écoles et de leurs élèves au cœur de...
L’Etat, de plus en plus faible et décrédibilisé, manque de moyens humains et de matériels pour faire face la...
