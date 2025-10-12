Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Traditions et patrimoine : l’impossible retour au passé On ne parle jamais autant de traditions et de patrimoine qu’en temps de crise. Une façon sans doute de...

Documentaire Les Aripaeños, derniers protecteurs de la forêt vénézuélienne Chaude, gourmande, vanillée : les arômes qu’exhale la fève Tonka ont fait d’elle un produit de choix pour l’industrie...

Documentaire Expulsés, ils finissent par vivre au camping ‘Vivre sans toit’, s’attache à ceux qui ont perdu leur toit et n’habitent plus chez eux, ils sont plus...

Documentaire Bébés secoués, la violence inavouable Chaque année en France, environ 500 bébés sont secoués par l’adulte qui en a la charge. 10 à 20...

Documentaire Ils ont tout quitté après la pandémie pour prendre la route Plus de 400.000 Américains se sont offerts des mégacaravanes, dans lesquelles ils sillonnent le pays à l’année, toutes amarres...

Documentaire Navalny, l’homme qui défie le tsar Ce documentaire raconte l’histoire d’une confrontation sur l’échiquier d’un combat qui, dans chacun de ses mouvements, dessine le portrait...

Documentaire Esclavage : faut-il payer notre dette ? Après la mort de George Floyd, et alors que les manifestations « Black Lives Matter » trouvent un écho dans le...

Documentaire Les esclaves du café qui fournissent l’Europe En Europe, le business de l’éthique a le vent en poupe : L’année dernière, il a généré plus de...

Documentaire Police en France : les raisons du divorce La police en France est sous pression : 47695 manifestations pour la seule année 2019, 2448 manifestants et 1797...

Documentaire Stop aux violences conjugales – Femmes sur la ligne de front en Autriche 1 Autrichienne sur 5 a déjà été frappé par son compagnon. Un chiffre dans la moyenne de l’Europe de...

Documentaire Princesses, pop stars & girl power En fait, la « culture girly » n’est qu’une gigantesque opération de marketing destinée à faire vendre des poupées,...

Documentaire Le dernier prince rouge Enquête pour découvrir les réseaux du dictateur Kim Jong-Un : en Suisse, pour rencontrer les camarades et les professeurs...

Documentaire Irak : la guerre du feu Depuis le mois d’août dernier, dix-neuf puits de pétrole ont été incendiés par les djihadistes de l’État Islamique pour...

Documentaire Mali : les fantômes du Sahel 10 avril 2012 : les touaregs du Mouvement National de Libération de l’Azawad déclarent unilatéralement l’indépendance d’un territoire grand...

Documentaire Argentine : l’éternel espoir ? En 2010, l’Argentine fête le bicentenaire de son indépendance. Mais la fête ne sera pas complète, tant le sentiment...

Documentaire Les rubis de Mogok : la vallée interdite À Mogok, dans le nord de la Birmanie, mercenaires et villageois creusent la roche, inlassablement, à la recherche de...

Documentaire L’industrie toxique du cuir, ravage de la mondialisation de la mode Revenu à la pointe de la tendance depuis quelques années, le cuir s’est démocratisé avec des prix de plus...

Documentaire Démarrage en côte et c’est la panique – Permis du monde Permis du monde nous fait vivre les journées trépidantes de moniteurs d’auto-écoles et de leurs élèves au cœur de...