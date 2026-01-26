Ressources Dans la même catégorie

Podcast Qu’est-ce qu’une « terra nullius » ? Une terra nullius est une expression latine signifiant littéralement « terre de personne ». Dans le droit international, ce...

Documentaire L’hymne espagnol Connaissez-vous la mélodie de l’hymne national espagnol ? Marieta Frias nous raconte l’histoire mouvementée de cet hymne. autrice : Marieta Frias...

Article 4 mystérieux codes jamais déchiffrés Depuis l’aube des civilisations, l’être humain a ressenti le besoin viscéral de protéger ses secrets. Que ce soit pour...

Documentaire Le mythe du héros a inspiré des centaines de générations d’explorateurs Tout au long de l’Histoire, les récits d’aventures ont poussé les peuples à entreprendre des voyages toujours plus audacieux.

Podcast La paysannerie sous la IIIe République : une nouvelle culture politique ? Dans ce deuxième volet de nos Cours d’histoire consacrées à la paysannerie de 1789 à nos jours, Fabien Conord...

Article Les inventions chinoises qui ont façonné le monde moderne L’histoire du progrès humain est souvent racontée à travers un prisme occidental, négligeant parfois les racines profondes qui s’étendent...

Conférence Paris à travers les âges “Paris n’est pas une ville, c’est un monde” disait Charques Quint. Et quel monde ! Depuis la fondation de...

Documentaire France-Afrique, le divorce ? Niger, Mali, Centrafrique, Burkina Faso… Tel un château de cartes qui s’écroule, le pré-carré français sur le continent africain...

Podcast Pourquoi y a-t-il un trou dans les bagels ? Le trou au centre des bagels, loin d’être un simple détail esthétique, possède une fonction historique et pratique bien...

Conférence Dans les coulisses de l’Académie Française Entrez dans l’univers fascinant de l’Académie française, cette institution immortelle qui a traversé les siècles et continue de faire...

Podcast Gouverner le Japon : des origines à la fin des samouraïs Malgré la diffusion de certains éléments culturels japonais (les mangas, les sushis, les bonsaïs) et par la même occasion...

Conférence Les rois excommuniés aux sources de la laïcité L’historien François-Marin Fleutot nous livre le contenu de ses recherches sur les rapports souvent difficiles qui unissait nos rois...

Podcast D’où vient l’habitude de trinquer avant de boire ? « Tchin ! Santé ! » C’est une pratique ancestrale présente quasiment dans le monde entier, on trinque souvent avant de...

Documentaire Krachs : une histoire des crises boursière Krachs est un documentaire sur l’histoire de la finance et des crises qui l’ont secoué, de 1929 à nos...

Documentaire L’île de Gorée, l’Histoire des esclaves sans retour L’ île de Gorée, à Dakar, au Sénégal, est un lieu symbole souvenir de la traite atlantique qui a...

Documentaire Le secret des tenues d’Elizabeth II Elizabeth II, reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth, était également célèbre pour ses tenues vestimentaires élégantes...

Documentaire Sur les traces du passé – Les transports (1/2) Retour sur l’histoire des transports en Nouvelle-Calédonie avec notamment le développement des routes maritimes et terrestres.

Documentaire La face cachée de Naples L’histoire de la cité remonte à plus de 2500 ans avant J.C. Michael Scott s’attarde sur la spectaculaire baie...