Documentaire

Après 4 mois de bras de fer, la « Loi Travail » a finalement été adoptée début juillet à l’Assemblée Nationale. Pourtant, chômage, précarité de l’emploi, baisse du pouvoir d’achat… Ces mots continuent de s’afficher chaque jour en une de l’actualité. Et pour cause : sur 30 millions d’actifs en France, 6 millions sont inscrits au chômage… A leurs côtés, les travailleurs fragilisés sont eux aussi de plus en plus nombreux. Le monde du travail est devenu un casse-tête. Mais quelle est la nouvelle réalité de l’emploi en France ? Pendant plusieurs mois, nos équipes ont mené l’enquête pour lever le voile sur la face cachée du chômage. Un documentaire de Lisa Beauval, production Tony Comiti.