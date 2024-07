Documentaire



Plus grand quartier d’affaires européen, banlieue ultra-chic mais aussi cités sensibles, l’Ouest parisien est une zone unique en Ile-de-France où se mêlent plusieurs mondes. Chaque jour, ce sont plus de 250 000 personnes qui transitent par l’une des plus grandes gares d’Europe. Un espace saturé où se croisent chaque matin des cadres qui se rendent au travail et une armée d’hommes et de femmes de ménage qui ont travaillé toute la nuit pour nettoyer les 3,3 millions de m” de bureaux. Nous partagerons le quotidien de plusieurs d’entre eux.Mais cette gare est aussi le terrain de jeu de nombreux délinquants. Nous suivrons les équipes du commissaire Vallot. Á 30 ans, il est l’un des plus jeunes commissaires de France. Sa mission, sécuriser la gare mais aussi tout le quartier de la Défense. Car ce secteur n’accueille pas que des travailleurs, 40 000 habitants y ont élu domicile. Problème : certains immeubles d’habitation sont menacés de destruction pour être remplacés par des bureaux beaucoup plus rentables. Nous assisterons au combat de certains habitants qui refusent de quitter le quartier. Mais l’Ouest parisien c’est également l’une des plus importantes concentrations de sous-sols que se sont appropriés SDF, mais aussi travailleurs précaires et sans papiers. Une précarité qui contraste avec la richesse de certaines communes comme celle de Puteaux. Avec seulement 44 000 habitants, cette dernière est dotée d’un budget de 152 millions d’euros par an qu’elle a bien du mal à dépenser. Résultat, Puteaux est devenue la ville aux multiples palais (Palais des sports, de la musique, de la danse ou encore de la piscine). Bienvenue dans les coulisses d’une banlieue pleine de mystères. Un documentaire de François-Henri Meynadier.