On l’appelle le « Pays de Dieu ». Mais qu’est-ce qui rend le Kerala si unique, si harmonieux, si vivant ? Ce documentaire nous entraîne dans le sud luxuriant de l’Inde, au cœur du Kerala : une terre où la nature, la science millénaire de l’Ayurveda, les arts sacrés et la tolérance religieuse composent un équilibre presque idéal.Entre les backwaters envoûtants, les jardins d’épices, les temples de Kochi, les montagnes de Munnar et les rites ancestraux du Kalari, ce voyage révèle les trésors visibles et invisibles de cette région singulière.

À travers les rencontres – médecins ayurvédiques, pêcheurs, danseurs de Katakali ou cultivateurs tribaux – se dessine un portrait riche et nuancé de cette société paisible, alphabétisée, écologique… et profondément spirituelle.

Un film de Marine Dubois

