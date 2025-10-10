Documentaire

Israël raconté par ses écrivains : quand la littérature devient miroir d’un pays. À l’occasion du 70e anniversaire de l’État juif, dix écrivains israéliens réputés braquent les projecteurs sur leur pays. Armés de leur perception singulière, ils en esquissent la silhouette au quotidien, de l’intérieur. Grâce à des interviews d’écrivains célèbres comme Amos Oz, David Grossman ou Avraham B. Yehoshua, ce documentaire événement propose un portrait original et subjectif d’Israël dans lequel la littérature devient un outil d’analyse géopolitique.

Ce documentaire a été réalisé à des fins pédagogiques et peut contenir des images qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Si vous êtes une personne sensible, le visionnage de ce documentaire vous est déconseillé.

Réalisé par William Karel & Blanche Finger

Tous Droits Réservés