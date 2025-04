Documentaire

Un documentaire à propos d’une sous-culture qui cherche à battre les casinos

Le documentaire « Inside the Edge » met en scène l’élite mondiale des joueurs de blackjack professionnels, ou ceux qui réussissent à “dévaliser” les casinos tout en essayant d’échapper aux systèmes de surveillance et aux équipes de sécurité. Le réalisateur Chris Buddy suit notamment la vie de KC, un joueur de blackjack professionnel, alors qu’il termine sa carrière de joueur de blackjack en parcourant les États-Unis de casino en casino. Chris Buddy lève le voile sur l’une des communautés les plus secrètes du monde et révèle ce qu’il faut pour réussir une carrière qui permet de gagner gros dans les casinos. C’est d’ailleurs possible de commencer à apprendre à jouer au blackjack car c’est l’un desdisponibles sur le web.

À l’université, Chris Buddy se lie d’amitié avec un jeune homme aux compétences plutôt inhabituelles. Son ami « KC », étudiant en mathématiques à Tulane en Nouvelle-Orléans, qui a ensuite obtenu un diplôme d’ingénieur financier à Berkeley, était très doué pour « compter les cartes » à la table de blackjack, en faisant des calculs mentaux très rapides pour améliorer ses chances de gagner de grosses mains. Chris Buddy quant à lui avait déjà réalisé deux autres documentaires. Il a donc décidé de s’intéresser à la vie de KC et ses compères. Le jeune réalisateur aime particulièrement mettre en lumière les sous-cultures. Ainsi, les aventures de son ami était une opportunité parfaite de réaliser un nouveau documentaire dans lequel il raconterait comment l’équipe a tenté d’éviter de se faire jeter hors des casinos par des agents de sécurité bien à l’affût de joueurs comme KC.

Une aventure à travers les USA pour suivre les “compteurs de carte” au Blackjack

Buddy a ainsi passé deux ans à voyager à travers les États-Unis avec son ami d’école. Il en a profité pour examiner la tribu de joueurs de blackjack professionnels qui utilisent de solides compétences en mathématiques à leur avantage. Le documentariste a été réalisé grâce à de petites « caméras d’espion » afin d’obtenir une vision au cœur de l’action lorsque KC et d’autres compteurs de cartes utilisent leurs compétences pour vaincre la maison, empochant des centaines de milliers de dollars à la fois – ou en perdant très gros… « C’était une aventure passionnante » a déclaré Buddy, se souvenant des moments de tension et d’hostilité lorsque KC a été éjecté pour le comptage des cartes par la sécurité du casino qui a découvert ce qu’il se tramait. La pratique du comptage de cartes n’est pas illégale, mais les casinos n’aiment pas perdre de l’argent au profit de joueurs avertis, c’est pourquoi ils interdisent les joueurs de blackjack qui sont capables d’égaliser les chances et refusent de leur ouvrir leurs portes. Cela signifie que KC et d’autres joueurs de blackjack font des efforts extrêmes pour se déguiser. Le documentaire explore aussi les différents systèmes de surveillance et les logiciels de reconnaissance faciale qui sont utilisés pour démasquer les compteurs de cartes.

Une performance seulement réservée à certains surdoués