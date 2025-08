Documentaire

C’est à la fois un aliment du quotidien pour les familles, mais aussi un champ de recherche pour des grands chefs étoilés, des artisans et des industriels. Les Français consomment 600 000 tonnes de pâtes par an. Les ventes ont même bondi de 30% lors du premier confinement. Comment fabrique-t-on les pâtes qui seront vendues dans les rayons des supermarchés demain ? Comment cuisiner et agrémenter les pâtes fraîches de plus en plus tendance ?