Mélanie Carraro a 26 ans. Infirmière à Paris, elle exerce au sein d’une prestigieuse clinique de chirurgie esthétique. Pendant deux semaines, elle quitte son univers doré pour partir dans l’un des pays les plus pauvres du monde : Haïti. Elle y travaille dans un univers totalement opposé au sien, au Centre Ambulancier National, l’équivalent haïtien de notre SAMU. La jeune Française est confrontée à la dure réalité du système de santé local, aux maladies comme le choléra, et à la mort pour la première fois. Son voyage la mènera jusqu’à des villages reculés, et elle vivra une expérience humaine forte en émotions qui la changera à jamais.
Réalisatrice : Morgane Courgeon