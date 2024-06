Documentaire



Le Citarum, sur l’île de Java, en Indonésie, est le fleuve le plus pollué du monde. Rencontre avec des hommes et des femmes vivant sur ses berges. Jadis réputé pour sa beauté et sa contribution vitale à l’écosystème local, le Citarum est aujourd’hui un symbole de dégradation environnementale.

Cette déchéance du Citarum est le résultat d’une combinaison de facteurs, allant de l’industrialisation rapide de la région à une gestion négligente des déchets. Les usines le long des rives du fleuve déversent sans scrupule leurs déchets toxiques et chimiques, tandis que les populations locales, souvent dépourvues d’infrastructures adéquates de traitement des eaux usées, contribuent également à la pollution par leurs rejets domestiques.

Les conséquences de cette pollution sont désastreuses, tant pour l’environnement que pour la santé humaine. Les poissons et autres formes de vie aquatique qui peuplaient autrefois les eaux du Citarum sont aujourd’hui rares, voire absents, en raison de la toxicité des sédiments. Les populations riveraines, qui dépendent du fleuve pour leur approvisionnement en eau, sont confrontées à des problèmes de santé liés à la consommation d’eau contaminée, allant des maladies de la peau aux affections gastro-intestinales graves.

De Mathilde Pasinetti et Alexis Jacquet