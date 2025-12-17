Documentaire

Au cœur de Calcutta, immense mégalopole de l’est de l’Inde, nous plongeons dans le quotidien éprouvant de ceux qui affrontent chaque jour les travaux les plus difficiles et dangereux. Dans ce pays où plus de 150 espèces de serpents prospèrent, le cobra — omniprésent et redouté — rôde jusque dans les quartiers populaires.

C’est là que nous suivons Alil, charmeur et chasseur de reptiles, dont la vie est étroitement liée à ces créatures venimeuses. Plus loin, dans le district de Megahalaya, se cache Jharia, un « village fantôme » situé aux abords de la mine de Kusunda. Chaque jour, des convois de camions viennent y prélever le charbon, immédiatement pris d’assaut par une armée de petites mains qui travaillent dans l’ombre pour survivre.