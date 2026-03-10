Le Marais est un petit village en plein Paris. Véritable refuge des stars et de la communauté homosexuelle, il est l’écrin des plus beaux patrimoines historiques, dans un triangle d’or situé en plein centre de la capitale : entre l’Hôtel de ville, la place de la République et la Bastille.
Quartier est à la fois chic et transgressif, il est aussi, historiquement, le quartier des religieux juifs. Mais en coulisses, les vendeurs de falafels se livrent une guerre sans merci.
Les riverains ne supportent plus les fêtes jusqu’au bout de la nuit et les habitants se plaignent du prix de l’immobilier.