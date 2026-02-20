Documentaire

Panagiotis Souroukli a été vendu à sa naissance en Géorgie avant d’être adopté à Chypre. Il est l’une des victimes d’un vaste trafic d’êtres humains qui fait grand bruit dans l’ancienne république soviétique.

L’affaire a éclaté lorsque le jeune homme a tenté de retrouver ses parents biologiques: les noms et numéros de passeport indiqués sur ses papiers d’adoption avaient été falsifiés. Spécialiste de ces cas, l’association Vedzeb (« Je cherche ») estime à 100000 le nombre de nouveau-nés déclarés morts à la naissance dans les hôpitaux géorgiens avant d’être vendus. Aujourd’hui, Panagiotis recherche ses parents au moyen de tests ADN.

Reportage (Allemagne, 2025, 30mn) disponible jusqu’au 13/01/2027