Les Roms et les Sintis forment la plus grande minorité ethnique d’Europe. De jeunes artistes de ces communautés s’imposent aujourd’hui sur la scène culturelle. À l’image de Selma Selman, exposée à Amsterdam, de Malgorzata Mirga-Tas, qui représente la Pologne à la Biennale de Venise, et de Lindy Larsson, qui déconstruit les stéréotypes dans « Carmen » au théâtre Gorki de Berlin.

La journée internationale des Roms est célébrée chaque année le 8 avril. L’occasion pour « Twist » de mettre à l’honneur la culture de cette communauté forte de 13 millions de personnes en Europe. Les œuvres de l’artiste bosnienne Selma Selman sont empreintes de colère, émouvantes et politiques. Lors d’une performance réalisée à l’occasion du vernissage de son exposition au Stedelijk Museum d’Amsterdam, elle a démonté des cartes mères pour en extraire de l’or. Transformer des déchets en art tout en cassant des préjugés et des stéréotypes racistes, tel est le propos de cette artiste qui se qualifie elle-même de “femme la plus dangereuse au monde“. L’artiste polonaise Małgorzata Mirga-Tas dépeint le quotidien des Roms dans d’immenses fresques réalisées à partir de textiles recyclés. Elle est la première Rom représentée dans un pavillon national à la Biennale de Venise. Pour mémoire, 75 % des Roms polonais ont été assassinés par les nazis. Le traumatisme provoqué par ce “génocide silencieux“ est encore présent aujourd’hui.

En Suède, pays modèle en matière d’aide sociale, de nombreux enfants Roms ont été placés de force dans des institutions et des stérilisations forcées pratiquées sur des femmes jusque dans les années 1970. Le Suédois Lindy Larsson a consacré une pièce de théâtre à ces crimes. Au Maxim Gorki Theater de Berlin, le comédien et chanteur queer campe actuellement Carmen. Aux côtés de l’actrice Riah Knight, il propose une version revisitée de cet opéra, mettant le doigt sur moult stéréotypes racistes. L’orchestre de cuivres Ciocârlia est la fanfare rom la plus connue d’Europe. Ses douze musiciens sont tous originaires du même village de Roumanie. Avec leurs morceaux exécutés à un rythme effréné, ils soulèvent des vagues de bonne humeur qu’ils entendent mettre à profit pour améliorer la situation de leur communauté.

Magazine (Allemagne, 2025, 30mn)

