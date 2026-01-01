Documentaire

À Porto Palo, petit village de pêcheurs au sud de la Sicile, la Méditerranée cache un secret : un “naufrage fantôme”. Pendant des semaines, les filets remontent chaussures, vêtements… puis des corps. Mais personne ne parle : une omerta s’installe, un langage codé circule à la radio, et les cadavres sont rejetés à la mer.

À 500 km de là, des rescapés arrêtés en Grèce racontent l’horreur : des migrants entassés, partis des réseaux de passage entre la Libye, Malte et la Sicile, transférés sur un petit bateau surchargé en pleine tempête… avant la collision fatale. Aucun média ne réagit, les autorités nient, et la mer “ne parle pas”.

Jusqu’au jour où un pêcheur craque, où un journaliste relance l’enquête, et où le “bateau de la mort” refait surface… à 108 mètres de profondeur. Un documentaire-choc sur la route migratoire depuis la Libye, le trafic d’êtres humains, et une tragédie effacée pendant des années.