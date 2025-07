Documentaire

Hollywood, ses limousines, son parterre d’étoiles et … son cimetière des stars! Hollywood Forever, traduisez Hollywood pour toujours, est un endroit un peu particulier où une sépulture, tout en marbre et dans le style romain, peut coûte 150 000 dollars, 10 fois plus qu’une tombe classique aux Etats-Unis. La tombe la plus impressionnante du cimetière, le mausolée du magnat du pétrole William Clark est estimée à un million de dollars. C’est très cher mais c’est le prix à payer pour être enterré dans un cimetière de légende. Situé au cœur de Los Angeles, ce cimetière de 25 hectares abrite les tombes de réalisateurs historiques de Hollywood : Cecil B. De Mille ou John Huston. Mais aussi la pulpeuse Jayne Mansfield et même le chanteur français Joe Dassin. L’endroit existe depuis 100 ans. Un cimetière tout ce qu’il y avait de plus classique jusqu’à l’arrivée de Jay Beaulieu, un homme qui l’a transformé en un business très étonnant. Jay et son associé proposent ainsi à leurs clients de réaliser une vidéo retraçant leur vie grâce à des photos et des témoignages enregistrés de leur vivant. 20 000 clients se sont déjà achetés ce petit moment d’éternité. Les prix varient de 2000 à 8000 dollars. Ces biographies vidéo représentent l’essentiel du chiffre d’affaires du cimetière. Elles ont déjà rapporté à Jay 12 millions de dollars. Auteur : Jennifer Deschamps.