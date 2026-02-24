Documentaire

Guernica, Varsovie, Rotterdam, Berlin, Londres, Rostock, Lubek, Coventry, Cologne, Hambourg, Dresde, Tokyo, Hiroshima, Hambourg, Hanoi…

Au cours de la Guerre d’Espagne, de la 2ème Guerre Mondiale, de la Guerre du Vietnam, toutes ces villes ont été détruites, brûlées, parfois rayées de la carte et des centaines de milliers de civils ont été tués. Casser l’appareil de production et surtout briser le moral des populations en s’attaquant aux villes, tels étaient objectifs de ces milliers de bombardiers qui ont lâché de jour et de nuit de milliers de tonnes de bombes de plus en plus destructrices… jusqu’à la bombe atomique.



Un documentaire de Michael Campbell

