Documentaire

Documentaire sur Laetitia, conseillère d’éducation, en région parisienne. Elle doit assurer la sécurité le matin, fait le point sur les absences des élèves, interview.

Elle apprécie le relationnel à deux, son rôle est de faire respecter les règles mais est surtout un médiateur entre parents, enfants et enseignants, les guide dans leur choix d’éducation, assure le suivi des élèves, a un rôle civique pour former les délégués d’élèves ; exemple avec Rémy, souvent absent, avec lequel elle essaie d’établir un rapport de confiance.

Première diffusion : 18/06/2002

Un reportage de J Chaleil