Documentaire Querelles de voisinage Ils ne sont ni juges, ni procureurs mais règlent des litiges du quotidien. Les conciliateurs de justice ont un...

Conférence Les valeurs d’entreprise Les valeurs d’une entreprise constituent l’ensemble des principes fondamentaux qui guident son fonctionnement, ses décisions et sa culture organisationnelle....

Documentaire Mon professeur a changé ma vie Qui n’a pas gardé le souvenir d’une maîtresse d’école attentionnée, d’un prof de français autoritaire, d’une prof d’allemand excentrique...

Article Comment préparer la transmission d’un commerce ? Céder son commerce est une décision importante, qui intervient souvent au moment d’un départ à la retraite, d’un changement...

Documentaire L’histoire d’une réforme ratée La modernisation du métier de profs balayée par les syndicats

Article Comment les métiers du digital transforment le marché de l’emploi Les métiers du digital bouleversent profondément le marché de l’emploi, redéfinissant à la fois les compétences attendues, les modes...

Documentaire Ils se battent pour sauver des enfants 4 heures du matin à la maternité de l’hôpital Necker. Un petit cri. Audrey, la sage-femme, installe le bébé...

Documentaire SMUR : des vies sauvées, une vocation Le SMUR néo-natal est un métier à part. Il faut vraiment que ce soit une vocation et une passion...

Documentaire Mon métier c’est psychologue Sandrine est psychologue, elle aide tous ceux qui connaissent des problèmes, des moments de dépression, des crises, c’est une...

Article Quel est l’intérêt de devenir assistante virtuelle en 2023 ? Avoir une activité à exercer sans être dans l’obligation de quitter sa zone de confort est devenu un pari...

Documentaire Bâtisseurs de paquebots Nous partons à la rencontre des ouvriers et ouvrières qui travaillent en équipe, et qui sont fiers de ce...

Documentaire Ca fait quoi d’être prof pendant 15 ans ? Quinze ans après leurs débuts en tant que profs, les débutants sont-ils devenus des enseignants heureux, bien dans leur...

Documentaire Quand il était militaire, il adorait se faire les ongles ! Certains anciens soldats choisissent des reconversions professionnelles radicales, créant des situations surprenantes. C’est le cas de Frédéric, un ancien...

Documentaire La Manufacture de Sèvres Découvrez l’histoire de la manufacture de Sèvres, lieu typique du savoir-faire à la française. La céramique et la porcelaine...

Article 7 conseils pour recruter un nettoyeur pour cos locaux Engager un nettoyeur compétent peut transformer l’image de vos locaux et améliorer l’expérience quotidienne de tous ceux qui y...

Documentaire C’est pas sorcier – La plage et ses dangers Si le soleil et les vagues font chaque été la joie des baigneurs, le bord de mer n’est pas...

Article 75 Secondes, le site de référence pour l’orientation post-bac ! Dans le vaste paysage de l’enseignement supérieur, choisir la bonne orientation peut rapidement devenir un casse-tête pour les étudiants....

Documentaire Je suis devenue agricultrice par amour I Partie 2 Ségolène, jeune ingénieure et amoureuse d’un agriculteur, continue son apprentissage à la ferme. Saura-t-elle convaincre ses beaux-parents et son...