Ils ne sont ni juges, ni procureurs mais règlent des litiges du quotidien. Les conciliateurs de justice ont un...
Ce métier bien payé à l’accès compliqué
Les valeurs d’une entreprise constituent l’ensemble des principes fondamentaux qui guident son fonctionnement, ses décisions et sa culture organisationnelle....
Qui n’a pas gardé le souvenir d’une maîtresse d’école attentionnée, d’un prof de français autoritaire, d’une prof d’allemand excentrique...
Céder son commerce est une décision importante, qui intervient souvent au moment d’un départ à la retraite, d’un changement...
La modernisation du métier de profs balayée par les syndicats
Les métiers du digital bouleversent profondément le marché de l’emploi, redéfinissant à la fois les compétences attendues, les modes...
4 heures du matin à la maternité de l’hôpital Necker. Un petit cri. Audrey, la sage-femme, installe le bébé...
Le SMUR néo-natal est un métier à part. Il faut vraiment que ce soit une vocation et une passion...
Sandrine est psychologue, elle aide tous ceux qui connaissent des problèmes, des moments de dépression, des crises, c’est une...
Avoir une activité à exercer sans être dans l’obligation de quitter sa zone de confort est devenu un pari...
Nous partons à la rencontre des ouvriers et ouvrières qui travaillent en équipe, et qui sont fiers de ce...
Quinze ans après leurs débuts en tant que profs, les débutants sont-ils devenus des enseignants heureux, bien dans leur...
Certains anciens soldats choisissent des reconversions professionnelles radicales, créant des situations surprenantes. C’est le cas de Frédéric, un ancien...
Découvrez l’histoire de la manufacture de Sèvres, lieu typique du savoir-faire à la française. La céramique et la porcelaine...
Engager un nettoyeur compétent peut transformer l’image de vos locaux et améliorer l’expérience quotidienne de tous ceux qui y...
Si le soleil et les vagues font chaque été la joie des baigneurs, le bord de mer n’est pas...
Dans le vaste paysage de l’enseignement supérieur, choisir la bonne orientation peut rapidement devenir un casse-tête pour les étudiants....
Ségolène, jeune ingénieure et amoureuse d’un agriculteur, continue son apprentissage à la ferme. Saura-t-elle convaincre ses beaux-parents et son...
Les spécialistes de l’esthétique et de la cosmétique sont de plus en plus sollicités aujourd’hui. Ainsi, ces métiers suscitent...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site