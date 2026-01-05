Ressources Dans la même catégorie

Conférence L’IA et l’entreprise L’intégration de l’intelligence artificielle au sein du tissu entrepreneurial contemporain marque une révolution sans précédent dans l’histoire de la...

Documentaire Il est photographe de guerre en Palestine Ses photos ont été récompensées par le Prix Bayeux des correspondants de guerre

Documentaire Une voix en or : elles vivent du téléphone rose Contrecoup de la crise des Subprimes, l’Europe du début des années 2010 traverse une crise économique sans précédent, et...

Conférence Le métier d’attaché d’administration de l’Etat Conférence métiers dédiée aux métiers d’attaché d’administration de l’état, mais également au concours de l’IRA (Institut Régional de l’Administration)....

Documentaire Jeunes artisans français à la conquête du monde Apprenti bottier de luxe, souffleur de verre, horloger de montres prestigieuses, ou marmiton dans un restaurant trois étoiles :...

Article Comment choisir la formation la plus adaptée à ses objectifs professionnels ? Choisir la formation la plus adaptée à ses objectifs professionnels représente une étape décisive dans tout parcours de développement...

Documentaire Une passion, un métier – L’imagier Une Passion, un Métier est une série-documentaire sur quatre anciens métiers : le maréchal-ferrant, le vitrailliste, l’imagier (Imagerie d’Epinal)...

Documentaire Infirmière volontaire à la Réunion Une infirmière parisienne est envoyé en renfort pour aider les hôpitaux à la réunion.

Documentaire Entre terre et mer – De la femme à la mer Partez à la rencontre de 4 femmes d’univers et d’horizons différents, mais qui ont un point commun : un...

Documentaire Entre terre et mer – Plongée dans un métier chargé d’histoires Ce sont des plongeurs en eaux troubles. Comme le Capitaine Némo dans « 20 000 lieues sous les Mers...

Documentaire Euroskills, métiers excellence : la France en finale Lille s’apprête à accueillir du 1er au 5 octobre les EuroSkills 2014, Jeux-Olympiques des métiers à l’échelle européenne, sorte...

Documentaire Pour sauver leur emploi, ils rachètent leur usine ! Le 13 novembre 2008, près de Carantec, en Bretagne, la SDAB, une entreprise de mareyage, met la clé sous...

Documentaire A Nice, Fabrice domine le monde du vice Être croupier dans un casino demande plusieurs cartes dans ses manches

Article Winside : saisissez l’opportunité de devenir consultant dans une ESN Vous êtes à la recherche d’une carrière stimulante dans le domaine du conseil. Que ce soit dans le cadre...

Documentaire Comment expliquer l’essor fulgurant des team building De nombreuses entreprises sollicitent aujourd’hui des organismes spécialisés dans l’organisation d’événements d’entreprise appelés « team building ». Le but est alors...

Conférence Etudier à l’université en Belgique francophone, l’offre et les atouts de l’UCLouvain Étudier à l’université en Belgique francophone constitue une opportunité enrichissante tant sur le plan académique que personnel. Parmi les...