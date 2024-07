Documentaire

C’est une autre façon de raconter les grandes affaires policières. Dans cette nouvelle série que propose « TF1 Grands Reportages », des « grands flics », légendes de la police judiciaire, nous racontent l’affaire qui a bouleversé leur vie, l’enquête qui a marqué un tournant dans leur carrière. Celle qui hante encore aujourd’hui leur esprit. Pour ce premier numéro, les commissaires Martine Monteil, Charles Pellegrini et Pierre Richard parlent. Charles Pellegrini et Pierre Richard, avec leurs faux airs de « Tontons flingueurs de la Police Judiciaire des années 70-80 », nous racontent la traque de la plus célèbre et la plus redoutable bande de braqueurs de la fin du XXème siècle : le Gang des Lyonnais. Un documentaire de Sébastien Girodon.