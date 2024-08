Podcast

Gitta Mallasz était une artiste hongroise et une figure spirituelle importante du 20e siècle, surtout connue pour son rôle dans la transmission des messages spirituels et des enseignements qui ont émergé à travers les conversations qu’elle a eues avec trois amis proches pendant la Seconde Guerre mondiale.

Née en 1907 à Budapest, Mallasz était une artiste talentueuse qui a étudié la peinture à l’Académie des beaux-arts de Budapest. Pendant la guerre, elle vécut à Budapest avec trois amis proches : Hanna Dallos, Lili Strausz, et Joseph Kreutzer. Ensemble, ils formaient un groupe d’artistes et de philosophes cherchant un sens plus profond à la vie dans un contexte de guerre et d’occupation nazie.

Leur expérience la plus notable est survenue entre 1943 et 1944 lorsqu’ils ont commencé à recevoir des messages intuitifs et inspirés, qu’ils ont appelés « Les Dialogues avec l’Ange ». Ces messages semblaient leur être transmis à travers une sorte de canal spirituel, offrant des enseignements profonds sur la nature de l’existence, la spiritualité et la destinée humaine. Les Dialogues ont été enregistrés par Gitta Mallasz et sont devenus plus tard un livre célèbre, intitulé « Les Dialogues avec l’Ange ».

Après la guerre, Mallasz a émigré en France, où elle a continué son travail artistique et spirituel. Elle a consacré sa vie à partager les enseignements des Dialogues avec l’Ange à travers des conférences, des ateliers et des écrits. Ses enseignements ont touché de nombreuses personnes cherchant un sens plus profond à la vie et une connexion plus grande avec la spiritualité.

Gitta Mallasz est décédée en 1992, mais son héritage spirituel perdure à travers ses écrits et l’influence qu’elle a eue sur ceux qui ont été touchés par ses enseignements et par les Dialogues avec l’Ange. Elle est toujours honorée comme une figure inspirante dans le domaine de la spiritualité et de la quête de sens dans la vie.