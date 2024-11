Podcast

Gilles de Rais, de son vrai nom, Gilles de Montmorency-Laval, est né à la fin de l’année 1404. C’est un seigneur de Bretagne qui a été fait maréchal de France à 25 ans et qui a combattu auprès de Jeanne d’Arc.

Mais il est surtout connu pour ses crimes atroces: on raconte qu’il aurait violé et assassiné dans des circonstances abominables plus de 140 enfants. Il a été jugé coupable de ces forfaits et pendu le 26 octobre 1440 avant d’être mis sur un bûcher. Mais en 1992, après une longue enquête, le Sénat l’a entièrement disculpé de toutes ces atrocités. Alors Gilles de Rais: meurtrier sanguinaire ou victime d’une machination politique?