Documentaire

En 1925, à Aix-en-Provence, Georges Sarret met au point une arnaque à l’assurance-vie avec trois complices : Catherine et Philomène Schmidt, des soeurs venues d’Allemagne, et un abbé défroqué nommé Chambon-Duverger. Bientôt, celui-ci se montre de plus en plus gourmand et menace de révéler l’escroquerie s’il ne touche pas une part du gâteau plus conséquente. Sans état d’âme, Sarret l’abat et dissout son corps dans une baignoire à l’aide de vitriol. Le trio infernal a désormais les mains totalement libres pour se livrer aux pires méfaits. Un documentaire de Rémi Fournis, producteur : Spica Production