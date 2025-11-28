Documentaire

Après deux années de guerre et de destructions, Gaza entre dans une phase de transition précaire. Des milliers de Gazaouis ont tout perdu : des proches, leur logement, leur gagne-pain. « Tracks East » dévoile un quotidien suspendu entre ruines, espoir et reconstruction.

Oussama Ayoub a fondé le premier et unique club de boxe féminin de la bande de Gaza. Cet établissement situé à Gaza-Ville a été rasé par les frappes israéliennes. Après plusieurs déplacements forcés, le boxeur vit aujourd’hui dans le camp de réfugiés de Khan Younès, où il a recréé son club au milieu des tentes.

Après un raid aérien qui a détruit sa maison, Haïfa Abu Shalma, une violoncelliste de 21 ans, s’est réfugiée chez ses grands-parents à Nuseirat. Son instrument a été endommagé pendant l’attaque, mais elle continue d’en jouer. Car pour elle, la musique est un acte de résistance.

Nour Alsaqqa, 25 ans, rêvait d’être cinéaste, mais la guerre en a décidé autrement. Chargée de communication pour Médecins sans frontières, elle publie sur les réseaux sociaux des posts qui illustrent la perte d’insouciance de toute une génération, brutalement plongée dans une crise permanente. Un journal numérique sur la survie face à la mort et à la désolation.

Berlinoise d’adoption, Rasha Nahas évoque dans sa musique sa double identité. Ironie du sort : des pays qui refusent de reconnaître l’État de Palestine laissent cette jeune interprète s’exprimer à travers son art.

Disponible jusqu’au 12/11/2029