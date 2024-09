Documentaire



Même s’ils sont plus nombreux que les gorilles dans les Parcs de Loango et Moukalaba Doudou, les éléphants sont autant menacés que les grands primates. Les derniers recensements font état de onze mille pachydermes pour environ neuf mille habitants.

Cette cohabitation entre les hommes et les éléphants est épineuse. Aujourd’hui, les Gardiens de la Jungle doivent protéger les éléphants des exactions des braconniers. Mais leur tâche ne s’arrête pas là. Ils doivent en plus venir en aide aux villageois dont les plantations de manioc et de bananes sont régulièrement dévastées par les éléphants. Comment vont-ils s’y prendre pour résoudre ce problème ?

Des formations spéciales sont dispensées aux écogardes.

Régulièrement, Bas Huijbregts, Manassé M’ba et les écogardes de la brigade Sette Cama font la tournée des plantations situées dans le Parc de Loango pour éviter que le conflit homme / éléphant ne s’envenime plus. Parallèlement, Marc Dethiers et son équipe tentent de compter les éléphants dans leur milieu naturel.

Leur mission est rendue très difficile en raison de la topographie des lieux.

Réalisateur : Emmanuel Roblin