Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Police virtuelle : au cœur de la vidéosurveillance 7 jours sur 7 Avec ces 2 350 caméras, Nice est la ville est la plus vidéosurveillée de l’Hexagone. Ces outils sont toujours...

Documentaire Police d’Amiens : plongée au cœur de la violence nocturne En France, le 17, le numéro d’urgence de la police est composé 8 millions de fois chaque année. 67000...

Documentaire Voilà comment les pêcheurs clandestins échappent à la justice La pêche illégale est passible de grandes sanctions, mais certains criminels se débrouillent toujours pour contourner la loi.

Documentaire Immersion dans le commissariat avec le taux de délinquance le plus élevé de France C’est un document choc sur le travail de la police dans les zones sensibles. Une équipe a pu passer...

Documentaire GPIS : interventions chocs pour la brigade anti-squat À Paris, les agents du GPIS patrouillent dans les logements sociaux pour contenir trafics, violences et débordements. Dans leur...

Article Qu’est-ce qu’un contentieux ? Le contentieux, terme issu du latin « contentiosus » signifiant « contesté » ou « discuté », désigne l’ensemble des litiges et des conflits qui...

Documentaire Brigade anti-cambriolage : au coeur de la traque quotidienne Recherche d’ADN, même sur les plus petits cambriolages, assistance de la vidéosurveillance, et auditions pour faire avouer les suspects…Le...

Documentaire Embarqué avec les sauveteurs en montagne Ils interviennent dans les situations les plus délicates et prennent de gros risques pour sauver des vies… Pendant une...

Documentaire Normandie : grande traque aux caïds du Calvados À Lisieux, la brigade de sûreté urbaine livre une guerre discrète, mais acharnée contre les trafiquants. Entre planques, filatures...

Documentaire Enquête sur les combines du faux Corinne Langlois a enquêté sur les filières de fabrication de faux-papiers, devenus une véritable industrie en France, en réussissant...

Documentaire Police de Guyane sous haute tension Pour les policiers de Cayenne, en Guyane, le nombre d’armes qui circulent en ville est un véritable fléau, surtout...

Documentaire Cinq femmes à l’école de police Portraits de cinq femmes en école de police. Ce qui les attend sur le terrain : se retrouver dans...

Documentaire Sauvetages à haut risque en haute montagne ! Chaque année, des milliers de vacanciers se blessent sur les pistes de ski. Chutes, entorses, imprudence ou manque de...

Documentaire L’affaire Margot Lagrave : le crime était presque parfait Le 12 novembre 2001, à Eysus dans les Pyrénées Atlantiques, le meurtre de Marguerite Lagrave a bien failli ne...

Documentaire La charmeuse maléfique A quelques mois d’intervalle, deux maçons de la région de Narbonne mettent fin à leurs jours. Troublante coïncidence :...

Documentaire 19 corps retrouvés dans une forêt : quand une secte sème la terreur En 2004, après la découverte de 19 cadavres dénudés et étrangement disposés dans une forêt de Touraine, la Section...

Documentaire Trafic de cocaine international De l’océan Atlantique à la mer Méditerranée, des Antilles au Sénégal, du Maroc à l’Espagne, nous avons suivi les...

Documentaire Jeunes et violents, la justice des mineurs dépassée par l’ultra violence Nous vous proposons un reportage inédit sur un fait divers qui a profondément ébranlé la confiance des Suisses dans...

Documentaire Les motards du 93 Plongez dans le coeur de la brigade des Motocycliste de la Seine-Saint-Denis. Arrestations de chauffards, escortes d’ambulances où ils...