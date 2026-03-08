Avec ces 2 350 caméras, Nice est la ville est la plus vidéosurveillée de l’Hexagone. Ces outils sont toujours...
En France, le 17, le numéro d’urgence de la police est composé 8 millions de fois chaque année. 67000...
La pêche illégale est passible de grandes sanctions, mais certains criminels se débrouillent toujours pour contourner la loi.
C’est un document choc sur le travail de la police dans les zones sensibles. Une équipe a pu passer...
À Paris, les agents du GPIS patrouillent dans les logements sociaux pour contenir trafics, violences et débordements. Dans leur...
Le contentieux, terme issu du latin « contentiosus » signifiant « contesté » ou « discuté », désigne l’ensemble des litiges et des conflits qui...
Recherche d’ADN, même sur les plus petits cambriolages, assistance de la vidéosurveillance, et auditions pour faire avouer les suspects…Le...
Ils interviennent dans les situations les plus délicates et prennent de gros risques pour sauver des vies… Pendant une...
À Lisieux, la brigade de sûreté urbaine livre une guerre discrète, mais acharnée contre les trafiquants. Entre planques, filatures...
Corinne Langlois a enquêté sur les filières de fabrication de faux-papiers, devenus une véritable industrie en France, en réussissant...
Pour les policiers de Cayenne, en Guyane, le nombre d’armes qui circulent en ville est un véritable fléau, surtout...
Portraits de cinq femmes en école de police. Ce qui les attend sur le terrain : se retrouver dans...
Chaque année, des milliers de vacanciers se blessent sur les pistes de ski. Chutes, entorses, imprudence ou manque de...
Le 12 novembre 2001, à Eysus dans les Pyrénées Atlantiques, le meurtre de Marguerite Lagrave a bien failli ne...
A quelques mois d’intervalle, deux maçons de la région de Narbonne mettent fin à leurs jours. Troublante coïncidence :...
En 2004, après la découverte de 19 cadavres dénudés et étrangement disposés dans une forêt de Touraine, la Section...
De l’océan Atlantique à la mer Méditerranée, des Antilles au Sénégal, du Maroc à l’Espagne, nous avons suivi les...
Nous vous proposons un reportage inédit sur un fait divers qui a profondément ébranlé la confiance des Suisses dans...
Plongez dans le coeur de la brigade des Motocycliste de la Seine-Saint-Denis. Arrestations de chauffards, escortes d’ambulances où ils...
Des esclaves sexuelles. C’est ce que sont devenues de jeunes Ukrainiennes pour avoir répondu à une annonce qui leur...
