Documentaire

Faut-il avoir peur de la fin du monde… ou de ceux qui en profitent ? Selon le calendrier Maya, la fin du monde aura lieu en 2012. La quasi-totalité des continents serait alors rayée de la carte. Mythe ou réalité ? Une chose est certaine : l’apocalypse suscite déjà un important business et attire les profiteurs de tous poils. « Enquêtes et révélations » a enquêté sur la « folie » de la fin du monde, et sur tous ceux qui en profitent : constructeurs d’abris anti-atomiques, vendeurs de « kit de survie », mais aussi « gourous » qui ont flairé le bon filon pour vendre des « stages » à prix d’or… Plus inquiétant, les journalistes ont également infiltré des mouvements sectaires, qui surfent sur la peur de la fin du monde pour recruter de nouveaux adeptes. Une enquête qui démarre… en France, à Bugarach, un petit village de l’Aude, censé être épargné par l’apocalypse, puis qui nous emmène jusqu’au pays Maya, où le business bat son plein, en passant par les Etats-Unis, sur la trace de « survivalistes » qui se préparent à l’apocalypse… arme au point. Documentaire réalisé par Arnaud Levert, Patrick Spica Productions pour Enquêtes et Révélations