Documentaire

Dans l’océan indien, la petite île Maurice, ancienne colonie française, puis anglaise, fête le 50è anniversaire de son indépendance. Elle est d’abord un miracle humain puisqu’elle fait cohabiter sans guerre ethnique des Indiens, des Musulmans, des Créoles (Noirs et Mulâtres), des Blancs-mauriciens (nos « Békés ») et des Chinois. Un miracle économique ensuite car totalement dépourvue de richesses minières, elle est parvenue à sa hisser parmi les cinq pays d’Afrique où le PIB est le plus élevé et le taux de chômage le plus bas. Un miracle écologique enfin car quoiqu’une large fraction de son économie soit basée sur le tourisme, Maurice a su préserver ses sites naturels les plus remarquables.