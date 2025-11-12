Documentaire

Le 21 octobre 1945, des femmes faisaient pour la première fois leur entrée à l’Assemblée nationale. Un droit obtenu dans la foulée de celui de voter, accordé à la Libération. La France fut d’ailleurs parmi les dernières nations européennes à reconnaître aux femmes leurs droits politiques. Mais 80 ans après, elles ne sont guère plus d’un tiers des députés, loin derrière Cuba, les Emirats arabes unis, le Mexique, la Suède ou l’Espagne. Durant des décennies, la présence des femmes n’a été qu’anecdotique. Songeons seulement qu’au moment où Simone Veil se bat pour faire adopter la loi qui autorise l’IVG, elles ne sont que 19 femmes à siéger à l’Assemblée, et que dans les années 1980, 95% des députés seront encore des hommes !Des premières députées à l’Assemblée, dont le présentateur de l’ORTF ne se donne pas la peine de citer le nom, en passant par une Edith Cresson traitée de Pompadour par des députés de droite, jusqu’à une Cécile Duflot sifflée pour avoir porté une robe à fleurs, retour sur ces épisodes qui marquent un temps où le sexisme s’exprimait sans vergogne…Aujourd’hui, malgré une loi instaurant la parité votée il y a 25 ans, bien qu’une présidente siège au perchoir de l’Assemblée nationale, les femmes ne jouent pas tout à fait à part égale avec ces messieurs, notamment à travers le temps de parole, les postes auxquels elles accèdent et la place dans le parti qu’on veut bien leur laisser… Ce documentaire propose une plongée en archives et en situation dans un univers parfois impitoyable pour les femmes.