Conférence

L’eye-tracking, ou oculométrie, s’impose de plus en plus comme une technologie clé pour sonder les mécanismes subtils de la cognition sociale, en particulier chez les personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Cette méthode non invasive permet de mesurer avec précision les mouvements oculaires, révélant ainsi ce à quoi une personne porte attention lorsqu’elle interagit avec son environnement social. Dans le contexte de l’autisme, où les difficultés de compréhension et d’interprétation des signaux sociaux sont centrales, l’eye-tracking apparaît comme un outil précieux pour identifier des bio-marqueurs objectifs et quantifiables.