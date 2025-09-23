Documentaire

Sommes-nous seul.e.s dans l’univers ou existe-t-il de la vie ailleurs ? Aujourd’hui, les scientifiques disposent d’outils ultrapuissants pour débusquer la vie extraterrestres. Depuis la découverte des exoplanètes, c’est une éventualité de moins en moins improbable. Mais qu’est-ce que ça changerait pour l’humanité de découvrir une vie ailleurs ?

Depuis 2’500 ans, l’humanité s’interroge sur sa singularité. Sommes-nous seuls dans l’univers ? Les scientifiques cherchent activement la vie extraterrestre. Mais si on venait à la découvrir, qu’est-ce que cela changerait pour nous ? Reportage de Maria Nicollier suivi d’une discussion avec Jacques Arnould, chargé d’éthique au Centre national d’études spatiales à Paris et Marc Atallah, directeur de la Maison d’Ailleurs.