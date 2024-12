Conférence

Pour les anciens Grecs, le ciel nocturne était riche de présences et d’histoires : les noms des planètes, des étoiles et des constellations évoquaient des divinités et des mythes. Or nous décrivons toujours le ciel avec ces noms venus de la Grèce antique : Mercure, Vénus, Mars, la Voie lactée, la Grande Ourse, la constellation d’Andromède… Et les nouveaux objets célestes, récemment découverts, sont encore désignés par des noms venus de la mythologie, et pour l’essentiel de la mythologie grecque. C’est ainsi que notre ciel est toujours un ciel grec ! La conférence évoquera les plus célèbres de ces histoires grecques qui demeurent inscrites dans notre ciel nocturne. Elle conduira aussi à certaines surprises.