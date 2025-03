Documentaire

C’est LA star de l’été… 11 mois, un teint d’ébène, des yeux de jais, cette petite sirène a accosté la bouche en cœur, sans papiers ni parents, à la mi-août, sur une plage andalouse. Elle n’est pas tombée du ciel, mais d’un canot de migrants. Et il n’en fallait pas plus pour que son histoire et sa frimousse retournent toute l’Espagne. PAPILLON est parti sur les traces de ses parents et de celle que l’histoire avec un grand H a déjà baptisé Princesse. Un documentaire de Bruno Gex pour l’Effet Papillon.