Longtemps resté dans l’ombre d’Estrosi, Eric Ciotti, a patiemment gravi tous les échelons en jouant des fidélités et des trahisons. Toujours plus à droite que ses concurrents, il a fini par précipiter l’implosion de sa propre famille politique en tentant l’alliance avec le Rassemblement national lors des législatives anticipées de 2024. Portrait du fossoyeur d’une droite déjà à l’agonie.