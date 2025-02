Documentaire

Un minéralier à quai, c’est six jours de chargement et 16 heures de travail par jour pour remplir ses cales de 65 000 tonnes de minerai. Le périple du minerai passe souvent par la mer. Antoine Reiss embarque à bord d’un chaland et d’un minéralier pour découvrir les métiers qui ponctuent cette course contre la montre.